Sám ale alkohol téměř nepije. „Takže když si někdo bude myslet, že jsem opravdový opilec, bude to pro mě čest, že jsem to dobře zahrál,“ míní.

„Já měl zánět mozku a od té doby alkohol moc nesmím pít. I na Silvestra to většinou omezím jen na přípitek,“ prozradil. „Je to asi šest let zpátky, z neléčeného zánětu mozkových blan jsem ochrnul, protože to sedlo na ten mozek. Půl roku jsem musel mít klid na lůžku. Nesměl jsem číst, poslouchat muziku, koukat na televizi. Bylo to hodně náročné,“ doplnil.