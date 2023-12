Tomáš Drahoňovský v České televizi působil v letech 2014–2021. Poté nastoupil jako manažer do pivovaru Plzeňský Prazdroj. V únoru roku 2022 se pak lidem na síti X svěřil s tím, jak probíhá jeho boj s nemocí zvanou alopecie, kvůli které přišel o vlasy a ochlupení na těle. „Pro zajímavost, před rokem jsem vypadal o dost jinak. Čas od času mi sice trocha vlasů vypadla, když jsem zažíval nějakou delší stresovou etapu, ale nepovažoval jsem to za nic zvláštního. To všechno se začalo měnit na začátku léta. V tuhle chvíli je jasné, že se jedná o alopecii universalis – kompletní ztrátu všeho, co má folikuly. Má to výhody: nemusím se nikde holit. Ale i nevýhody. Třeba tu, že mi schází chlupy v nose. Pokud mi tedy třeba při běhu teče „nudle“, je venku fakt rychle.“