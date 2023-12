Co se týče herečky, tak ji brzy čeká pracovní odlet do Londýna. A s rolí také přijde velká změna její vizáže. „Po Novém roce jdu nakrátko a na blond. Odlétám natáčet do Londýna a je to potřeba pro moji roli. Tak si užívám poslední měsíce s dlouhými vlasy,“ prozradila před časem Super.cz.