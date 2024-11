„Příští rok oslavíme plnoletost, letošní ročník je sedmnáctý. Patnáctkrát to bylo v Ústí nad Labem, letos podruhé v Teplicích. A získali jsme krásných 280 tisíc korun pro teplickou nemocnici,“ pochlubila se Super.cz Lenka, která sama pro nemocnici pracuje v organizačním oddělení, takže má zkušenosti s pořádáním akcí i ze svého zaměstnání.

Lenka se na mole v kulturním domě v Teplicích objevila i ve velmi odvážném modelu, průsvitných šatech, v nichž by bylo každé deko navíc vidět. To u ní ale nehrozí. „Velikost mám pořád stejnou jako na Miss, proto se mi pořád šatník jen rozrůstá, je mi líto něco vyhodit, když mi to pořád je,“ smála se Lenka, která si nepomáhá žádnými zákroky, jako je botox anebo plastická chirurgie, a je stále přírodní.