Pierce Brosnan rozhodně není člověkem, jehož život by provázely skandály. Teď se však na první stránky novin dostal a přečin, který spáchal, by ho mohl dostat do vězení. Na začátku listopadu byl herec na návštěvě národního parku, ze které na sociální síti sdílel fotku, na které stojí v horkých pramenech. Snímek, který později stáhl, ale bohužel pochází ze zakázané oblasti Mamutích teras, kam se měl dle strážců zatoulat, když sešel z vyznačené cesty. Takové jednání se trestá pokutou až 5000 dolarů, v přepočtu zhruba 111 tisíc korun, nebo odnětím svobody až na šest měsíců. K soudu ve Wyomingu, kde bude jeho případ řešit soudkyně Stephanie Hambrick, by se měl dostavit 23. ledna.