Je to dva a půl roku, co se Michaela Gemrotová (37) stala maminkou. Už během těhotenství se od lékařů dozvěděla špatné zprávy. Anežka se nenarodila úplně zdravá. O její diagnóze promluvila zpěvačka poprvé teprve nedávno. Nyní se rozpovídala o tom, jak dcera s částečnou obrnou končetin bojuje.

Anežce po narození diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu se spastickou triparézou. „Anežka je skvělá, je prostě báječná, má obrovské štěstí, že dostala do vínku výbornou povahu, že je takový držák, pro ni to znamená, že samozřejmě musí cvičit každý den,“ svěřila se zpěvačka, která dcerce se vším pomáhá, dřina je ale hlavně na malé holčičce.

„Ona musí dřít a vykonat ten cvik. Je skvělá v tom, že neremcá a opravdu jde a každý den cvičí dvě hodiny,“ svěřila se zpěvačka, která s manželem založila Nadaci Anežka a chtějí pomáhat dětem se stejným hendikepem. Od lékařů si Michaela vyslechla i takové zprávy, že její dcerka možná začne chodit až za řadu let, vše se jim ale podařilo zvrátit.

„Byl to pro nás takový vánoční zázrak vloni, protože nám lékaři říkali, že možná bude chodit až ve dvanácti letech, a Anežka si loni, v osmnácti měsících, došla pro svůj první vánoční dárek,“ prozradila zpěvačka, kterou jsme potkali na představení Vánoční zázrak v Divadle Broadway.

Z pokroků Anežky je zpěvačka nadšená. Je vděčná, že holčičku má, a zatím sourozence neplánuje. „Bavili jsme se o tom, nikdy neříkej nikdy, jsem šťastná, že máme Anežku, a je to zázrak, jak na tom je,“ řekla Michaela. „Říkám si, že člověk musí být skromný. Prognózy byly různé a byly hrozně, hrozně špatné. Třeba něco čas přinese, zatím si myslím, že je vše tak, jak má být, jsme vděční, jak na tom Anežka je, další miminko zatím neplánujeme, i když bych Anežce přála ještě jednoho sourozence, ale není to nutné,“ dodala Michaela, která už v lednu s nadací plánuje první velkou akci, a to Novoroční benefiční koncert.