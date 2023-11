Další velkou příležitostí pak byla pro Kiernan hlavní role v seriálu Sabrinina děsivá dobrodružství, temnější remake známé série s Melissou Joan Hart. A nejnovějším dílem je pro ni hororová komedie Naprostý zabiják, ve které se Shipka vrací do osmdesátých let, aby zastavila sériového vraha.

Kiernan má velkou fanouškovskou základnu a na svůj profil na sociální síti, kde má 7,5 milionu sledujících, často postuje převážně modelingově zaměřené snímky. Ten poslední je ale trochu nezvyklý. Herečka se na něm u příležitosti svých čtyřiadvacátých narozenin vyfotila sama v zrcadle jen v růžovém spodním prádle. „Dostala jsem mašličku k narozeninám,“ napsala k fotce, na které ukázala nejen své vypracované břicho, ale také to, jak je štíhlá.

Některé fanoušky právě její útlá postava nenechala chladnými. „Jsi krásná… nemusíš být vyhublá… nakonec si to uvědomíš,“ napsal například jeden. „Děvče, se vší úctou, musíš se najíst. Jsi tak moc krásná,“ píše jiná. „Miláčku, jsi tak sladká. A není to kvůli postavě. Jsi příliš hubená. Ale jsi roztomilá. A není to proto, že jsi tak štíhlá,“ komentuje další. Sama Kiernan je ovšem zřejmě se svou postavou velmi spokojená, a tak se její fanoušci zaoblenějších tvarů herečky asi jen tak nedočkají.