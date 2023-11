„Nevím, čím jsem si to zasloužila. Cvičení mě zradilo, dvakrát jsem upadla, tak tím to asi nebude. Teď už ani necvičím, už nemůžu, to bych nevstala ze země,“ glosovala zpěvačka, když popisovala, jak se aktuálně cítí a kde bere stále velkou životní jiskru.

A jak paní Simonová zareagovala na slib o velkolepé oslavě jejích stých narozenin? „Ježišmarjá, to ne, to ještě stopadesátkrát upadnu. Nebudu vědět, kde bydlím, ono se to vždy zhorší. Ani teď nevím, co se má dělat v 95 letech, ale rozhodně se má odejít. Středem, protože to už je jinak nastavovaná kaše,“ dodala se smíchem interpretka slavného hitu O nás dvou.