„Otevřel jsem dveře do Duanovy šatny a uviděl jsem, jak má anální styk s Willem. Byla tam pohovka. Will se přes ni předkláněl a Duane stál a úplně mu nakládal,“ popsal Bilaal, který se rovněž nezdráhal nelichotivě vyjádřit o hercově mužství, které přirovnal k malíčku.

Will Smith je v posledních letech popotahován médii s jednou nepříjemnější situací za druhou. Poté, co si musel před kamerami od manželky Jady Pinkett Smith vyslechnout, že jej v minulosti podvedla s mladičkým rapperem Augustem Alsinou, přes nechvalně proslulou facku Chrisi Rockovi na loňském udílení Oscarů, které zcela přebilo skutečnost, že on sám získal svého prvního Oscara za snímek Král Richard: Zrození šampiónek, po nedávné přiznání jeho ženy, že spolu už sedm let nežijí. Rozhovor s jeho bývalým asistentem je tak další velmi nepříjemnou záležitostí, s níž se musí rodák z Filadelfie, jenž je zároveň několikanásobným držitelem cen Grammy, popasovat.