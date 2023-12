Modelka Klára Rychtaříková se v roce 2009 dostala do finále soutěže krásy Česká Miss, kde se poznala i s nejlepší kamarádkou Terezou Budkovou, která tehdy získala 2. místo. A přátelí se pořád, i když je Klára na rozdíl od Terezy už dvojnásobnou maminkou. Spolu vyrazily i na dámskou jízdu na Ještěd.

Klára nechala děti doma, aby si užila lyžování a holčičího večera. „Chtěly jsme se užít, a i proto jsme jely radši na Ještěd než do Špindlu, kde by byla spousta známých,“ vysvětlovala Klára. „Děti jsem nechala u babičky a dědečka, ostatně syn má zrovna fotbal,“ nepadl její potomek daleko od stromu, jelikož otcem obou Klářiných dětí je fotbalista Jan Blažek. S ním ale modelka už deset let nežije.