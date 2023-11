O Romech je známo, že mají hudbu v krvi. S trochou nadsázky lze říct, že když vidí poprvé housle, ihned na ně dokážou zahrát. Tak jednoduché to samozřejmě není, ale na jejich vrozené muzikálnosti něco bude… Jako příklad může posloužit romský hudebník, kontrabasista, hudební skladatel a zpěvák Antonín Gondolán (*13. 6. 1942).

Lano mu hodil Gustav Brom

Rodák ze slovenských Brutovců pochází ze 13 dětí. Hudební talent po otci jich zdědilo jen pět. Otec byl nadšený muzikant, který své potomky vedl odmalička k lásce k hudbě. A Antonín hrál už jako dítě na housle i kytaru a později k tomu přidal kontrabas. Po otcově boku také přirozeně vplul do rodinné kapely. Když mu bylo 15 let, byl s rodinou ve Vrchlabí, kde do jeho muzikantského života vstoupil slavný brněnský kapelník Gustav Brom (†74).

Tuto chvíli popsal Antonín Gondolán takto: „Při jedné příležitosti, kde hostoval Orchestr Gustava Broma, jsem se tam objevil, otec mi dal do rukou kontrabas, já jsem zahrál nějaké malinké sólíčko a opravdu jsem vzbudil pozornost… On mě tehdy odvedl z koncertu přímo k sobě domů a ujal se mě. Vyrůstal jsem s jeho dětmi a byl to právě on, kdo mě přihlásil na konzervatoř,“ uvedl romský umělec.

S Gottem v Las Vegas

Mladý Antonín Gondolán si nakonec vybudoval muzikantskou reputaci v Praze, kde studoval a hrál u Luďka Hulana a Ferdinanda Havlíka. V Semaforu se také seznámil s Karlem Gottem (†80), s nímž, jakož i s bratry Štaidlovými, pak těsněji spolupracoval, když hrál na baskytaru v kapele divadla Apollo. A v roce 1967 Karla Gotta také doprovázel na legendárním zájezdu do Las Vegas. Ve stejném roce založil Antonín také kapelu, do které přizval své čtyři talentované sourozence: sestru Věru (†66) a bratry Jiřího, Františka a Vojtěcha (†33).

Všechny písně složil sám

K nástrojům přidal Antonín postupně ještě sólový zpěv a v rámci sourozenecké sestavy natočil na přelomu 60. a 70. let řadu úspěšných singlů včetně své nejznámější a dodnes posluchači žádané písničky Čekej a neplakej.

„Všechny skladby, které jsem nahrál, byly vždy vlastní kompozice. Nikdy jsem nic nepřebíral,“ zdůraznil autor a interpret tohoto i dalších hitů, kterému nabídl angažmá sám Frank Sinatra (†82). Jenže Antonín jeho nabídku odmítl.

Žil a hrál i v zahraničí

Skupina se později rozpadla a Antonín Gondolán se vydal hledat štěstí na západě. Díky manželce, která byla německého původu, se vystěhovali celkem klidně. I v cizině se úspěšně živil hudbou, vystupoval v Německu, ve Švýcarsku, v Austrálii…

Po listopadu 1989 se vrátil do Čech a díky návratu sourozenců se mu podařilo vzkřísit načas znovu i skupinu Bratří Gondolánů. Bohužel někteří sourozenci zemřeli; před dvěma roky odešla i sestra Věra: „Věra pro mě byla zpěvačka, která tady neměla obdoby. Bohužel tu šanci tady nedostala, tak šla do Francie, pak Švýcarska, a nakonec se usadila v Austrálii,“ vzpomínal slavný hudebník. U protinožců žila Věra přes dvacet let.

Recept pro Romy? Vzdělání

Podle Antonína Gondolána je pro Romy klíčový přístup ke vzdělání a snaha začlenit se do většinové komunity. „Aby se z toho Romové dostali, musí za prvé chtít změnit svůj život. Za druhé je důležité vzdělání – když je člověk vzdělán, je víc informován, má větší přehled a lze s ním diskutovat,“ upozornil ve své 13. komnatě, kterou s ním Česká televize natočila v roce 2008.

I proto se Antonín Gondolán snažil vždycky pozvednout úroveň Romů a národnostních menšin. Stál mj. také u založení Mezinárodní konzervatoře, kam mají dveře dokořán i nadaní Romové. On sám vystudoval magisterský obor na vysoké škole.

Trable ho stály zdraví