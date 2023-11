Nicole Kidman (56) se se svým manželem účastnila předávání cen country umělcům v Nashvillu. Přesto, že to páru slušelo a oba manželé rozdávali úsměvy do objektivů fotoaparátů, lidé se do jejich vzhledu pustili spoustou negativních komentářů. Někteří je dokonce přirovnali k voskovým figurínám.

Ti dva jako by byli stvořeni jeden pro druhého. Potkali se v roce 2005, o rok později se zasnoubili a stihli se i vzít a mají spolu dvě dcery, Rose (15) a Faith (12). V červnu oslavili 17. výročí svatby a pějí na sebe samou chválu. „Potkala jsem ho až později v životě a bylo to to nejlepší, co se mi kdy stalo. Ten muž je to nejlepší, co mě kdy potkalo,“ řekla herečka minulý rok v rozhovoru pro CBS Mornings. Country zpěvák, kytarista a skladatel Keith Urban zase během let složil několik písní o své ženě, například jednu s názvem The Fighter.