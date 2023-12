Selena Gomez zase jednou okusila, jak stinnou stránku má její sláva. V úterý si vyšla se svou kamarádkou Annou Collins na sushi a na nákupy do ulic Beverly Hills, kde si jich všimli fotografové. Selena byla jen lehce nalíčená a oděná tak, aby jí to bylo na pochůzkách po městě příjemné. Lidem to ovšem bylo málo, a jak už to tak bývá, pod články na zahraničních serverech se dočkala pořádné sody.