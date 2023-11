Herečka a spisovatelka Jana Bernášková je jako magnet na nečekané události a životní peripetie. Dokonce zažila ráno, které by si snad nikdo z nás nepřál. Probudil ji telefonát od kriminálky.

„Ráno mi volala kriminální policie a já se vyděsila, co se stalo. Renda (manžel Rudolf Merkner, pozn. redakce) nebyl doma, tak jsem se vyděsila, jestli ho někdo nezabil. Ale volali proto, že jsem jim parkovala na parkovacím místě, a že musím přeparkovat,“ popsala Super.cz.

Vše se přitom odehrálo v den slavnostní premiéry snímku Jak přežít svého muže, který vznikl na motivy Janiny knihy a v němž hraje i hlavní roli. My si s ní povídali přímo na červeném koberci před promítáním.

„Hlavní hrdinka je herečka – jak nečekané. Vychází to z našeho prostředí, filmu, seriálu, z hereckého prostředí. Chtěla jsem divákům ukázat vtipným způsobem náš svět a oni se tak mohou podívat do zákulisí. Hraje tam spousta známých hereček. Myslím, že je to hezký,“ dodala Jana Bernášková.