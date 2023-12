Alison Brie v současné době tráví svůj čas v australském městě Gold Coast, kde se natáčí seriál Apples Never Fall podle knihy Liane Moriarty, která má na svědomí i velmi úspěšnou sérii Sedmilhářky. Chvíle volna trávila na plážích Queenslandu, kde se nebála obléknout si červené bikiny. V dobré náladě skotačila u moře, a jak je patrné z jednoho ze snímků, nálada ji nepřešla, ani když zahlédla fotografy. A určitě se jí nezhorší ani poté, co si přečte komentáře lidí pod článkem v magazínu Daily Mail. „Všechny ženy by měly vypadat jako ona,“ zní například jeden. „Velmi atraktivní a přirozeně vypadající žena! V showbyznysu rarita!“ píše jiný. „Je to kráska v bikinách,“ přidává se třetí.