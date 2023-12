Sice jsme se občas na společenských akcích potkali, ale k většímu povídání o soukromí nebyl čas. Ten jsme si modelkou a bývalou finalistkou Miss Kateřinou Šonkovou , provdanou Lébr, našli, až když s malým synem vyrazila do pohádkového světa v pražských Letňanech.

Až díky otázce, zda by si s manželem přáli vedle syna Timoteje, kterému jsou tři roky a pět měsíců, jsme se dozvěděli, že s otcem dítěte Matoušem Lébrem, kterého si po sedmileté známosti vzala v létě 2019, už nežije.

„Už to je rok, co spolu nejsme, jen jsem to nikde neoznamovala. Spějeme k rozvodu, vše probíhá v klidu, zůstáváme přátelé. Důležité je, aby měl Timotej milující maminku i milujícího tatínka,“ řekla Super.cz. Sama ovšem Katka, která se po rozvodu zřejmě vrátí k rodnému příjmení, nezůstala. „Mám nového přítele, s tím si možná druhé dítě pořídíme,“ svěřila..