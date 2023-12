Posledních pár týdnů bylo pro Petra nejkrušnějších. Zhoršovalo se mu zdraví a špatně se mu dýchalo. Nakonec zemřel ve spánku a ráno ho v posteli našel jeho partner. „Byl to výborný kamarád a je ho obrovská škoda, to je všechno, co teď mohu říct,“ řekl Super.cz režisér Zdeněk Troška (70).