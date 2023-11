Elettra Lamborghini by díky svému původu asi nemusela dělat vůbec nic. V Itálii se ale kromě svého prominentního původu dostala do povědomí lidí i jako účastnice reality show a zpěvačka a také jako „královna twerkování“, což je styl tance, kde hlavní roli hraje rozhýbaný zadeček. Díky tomuto druhu pohybu má Elettra pěkné tělo, které se nebojí ukázat. Určitě jí tak nevadilo ani několik paparazzi fotek, které vznikly během jejího slunění na floridské pláži. Elettra si užívala svůj kokos na lehátku, v bikinách, jejichž horní díl jen tak tak vydržel na svém místě.

Pokud by si ale lidé mysleli, že Italka na své přednosti ráda a často svádí muže, tak by se velmi pletli. V roce 2018 potkala Afrojacka, který se proslavil jako DJ, a v roce 2020 ho pojala za manžela u jezera Como. Láska trvá už pět let a Elettra se nedávno svěřila s tím, že než současného manžela poznala, byla ve vztazích s muži zdrženlivá. „Potkali jsme se na festivalu, seznámili nás, ale neuměla jsem dobře anglicky. Pak mi začal psát na Instagram a pozval mě do svého studia kvůli nahrávání. Byla jsem šťastná, protože je to velmi zdatný producent. Když jsem tam vstoupila, už jsme se nebavili o hudbě a zamilovávali jsme se, zatímco jsme se dívali na listy na stromech a foukal vítr. Přísahám! Byla jsem velmi plachá, jsem velmi plachá ve vztazích s muži a řekla jsem mu, že jestli mě políbí, už ho nikdy nechci vidět,“ uvedl příběh seznámení manželů magazín Gossip.it.