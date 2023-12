„Naše malá baby girl. Už se tě nemůžeme dočkat. Březen se blíží,“ napsala Lea Šteflíčková k romantickému snímku z Thajska. „Dva měsíce jsme plánovali, jak si uděláme baby shower v Thajsku. Ale bohužel nám to doktor na poslední kontrole omylem řekl. Takže aspoň takto,“ podotkla s úsměvem.

Netrvalo dlouho a u příspěvku se objevilo spousty gratulací a milých zpráv. A to zejména z řad influencerek, ale také královen krásy. Budoucím rodičům pogratulovala Dominika Myslivcová, Barbora Stříteská, Denisa Spergerová, Klára Vavrušková nebo Hanka Dědková.

Lea Šteflíčková už se na společenských akcích příliš neukazuje. Na modeling zatím úplně nezanevřela, přesto už pro ni není jedinou prací. Také soukromí si střeží, avšak nám nedávno oznámila, že je šťastná. „Mám se krásně a tím bych to tak nechala. Jsem zamilovaná, to ano. To prozradit můžu,“ řekla Lea Super.cz.