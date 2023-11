To, že ho vždy budou porovnávat s rodiči, a především s dědečkem, který patřil mezi nejlepší herce své generace, mu nijak nevadí. „Je to součástí mě, je to má rodina. Moc si toho vážím. Mám to odmalička. Beru to tak, že to tak je. Zároveň jsem rád, že jsem mohl studovat ve Francii, na chvíli se tam schovat a být sám za sebe, to bylo také příjemné,“ svěřil se Super.cz po premiéře komedie Dobře rozehraná partie v pražském Divadle Kalich, kde si poprvé zahrál v češtině, a navíc s oběma rodiči.