Victoria Beckham (49) vždy platila za dámu, která, co se týče vzhledu, nikdy nešlápne vedle. Jedné věci ale dodnes lituje i ona sama. A to prsních implantátů, kterými si před lety nechala vylepšit hrudník. Teď přišly znovu na přetřes v souvislosti s její dcerou.

Štíhlá figura, silný make-up, žádný úsměv. Ne nadarmo se Victorii Beckham ještě za časů Spice Girls říkalo Posh neboli nóbl. Přestože zpěvačka v minulosti nejdříve o vylepšení svého poprsí nemluvila, a dokonce se ho snažila popřít, nakonec musela s pravdou ven a úpravu přiznala. Svých implantátů se ale nakonec zbavila a teď promluvila o tom, že operace (nebo operací) lituje. „Upřímně, byla bych radši, kdybych je nikdy neměla,“ řekla magazínu Allure s tím, že by byla ráda, kdyby si o takových úpravách mohla promluvit se svou dcerou. „Byl to jeden životní okamžik a myslím, že s ní mohu sdílet svoje zkušenosti. Ale ještě tam nejsme,“ řekla na adresu dcery Harper, které je dvanáct let.