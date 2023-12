Zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje se opět svěřila do rukou herečky, a právě také tatérky Kairy Hrachovcové (49), která jí na ruku vytetovala slovo „láska“ v červené barvě.

„Žena. Srdcem plná, vášní dýchá. Sebedůvěra v očích. To stane se tak, když v srdci zakotvila. Něžná i vášnivá. Je tetování s e X y? Tajemství. Žena. Opět děkuji za důvěru,“ uvedla Kaira k fotografiím s Vendulou Pizingerovou, na kterých vyniká nejen její nové tetování.

„Máš ty kérky fakt krásný,“ vzkázal Kaiře Vašek Noid Bárta. „Myslím si, že tetovaní je vášeň a každý dává najevo, co cítí a co se mu líbí. A Kateřino, vy jste úžasná,“ uvedla fanynka. „Krásně napsané. Miluji, má to duši. Krásně zahaleno v tetování,“ napsala další.