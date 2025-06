Po vážení se oba bijci opět střetli tváří v tvář během závěrečného staredownu, napjatá atmosféra by se dala krájet. „Je to výborný pocit, udělal jsem váhu. Mám za sebou brutální cestu a těším se na tu třešničku,“ uvedl Végh po vážení.

„Pro mě je to poslední tanec, beru to naprosto vážně. Šest let jsem čekal na tuhle šanci, abych mu vrátil to, co mi před šesti lety sebral… A zítra si půjdu tvrdě pro to. Oss,“ nechal se slyšet i Vémola po splnění váhového limitu.