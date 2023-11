Jako první vyjel na Bali Filip Šanda. Na ostrově bohů se konala soutěž Man of the Year, v níž loni zvítězil jiný Čech, Dominik Chabr. V Indonésii se Filipovi zalíbilo natolik, že se tam rozhodl po soutěži měsíc zůstat a ostrovy procestovat.

Úplně aktuální je třetí místo ze soutěže Man of the Globe, které přiveze Jan Koželuh. „I to je velký úspěch,“ raduje se prezident soutěže David Novotný, že finalisty s porotou vybrali velmi dobře. Prozradil také, že vítěz Muže roku František Knobloch se v Thajsku probojoval do finálové patnáctky světové soutěže Mr. Global.