Populární vánoční písni Rockin´ Around the Christmas Tree je letos 65 let, její interpretka v prosinci oslavila 79. narozeniny. Slavný hit Američanka Brenda Lee nazpívala krátce před čtrnáctými narozeninami, na jejím hlase byste to ale rozhodně nepoznali.

Píseň napsal Johnny Marks, který se na vánoční songy „specializoval“. Z jeho dílny pochází také například Rudolph the Red-Nose Reindeer nebo Holly Jolly Christmas.

„Přišli s tím za mnou můj producent Owen Bradley a autor Johnny Marks. Owen myslel, že by bylo skvělé natočit vánoční píseň, která by byla opravdu dobrá. A této skutečně věřil a já to milovala,“ vzpomínala Brenda v podcastu Q. S tím, že co nahrávala, to se jí muselo líbit. Jinak by to prý nezpívala.

Hitem se píseň nestala hned, musela si počkat. Obrovské popularity se dočkala teprve s filmem Sám doma z roku 1990. Je to právě Rockin´ Around the Christmas Tree, která zní na fingované party, již Kevin doma pořádá. Vzpomínáte?

Lee stále zpívá a je společensky aktivní. Její nejnovější snímky pocházejí z předávání výročních cen country umělcům, kde byla jednou z vystupujících.