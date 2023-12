„Hrozně se toho bojím, a jak se nějak rychle valí ten čas, tak mám strach, že to nestihnu stejně jako každý rok. Do letoška jsem tedy měla ozdobený barák celý rok, což spočívalo v tom, že zábradlí bylo omotané svítícím řetězem. V létě to bylo vypnuté ze zásuvky a 1. prosince jsem to tam jen zastrčila,“ vyprávěla nám svoji vychytávku.

„Letos jsme bohužel měli nějaké stavební úpravy, takže se to sundalo a výzdoba není žádná. Vlastně ale po tom toužím, aby byl ten baráček pěkný. Když to vidím v televizi nebo někde u sousedů, líbí se mi to. Ale nemám na to čas, asi by bylo nejlepší, kdyby mi to vymyslela profesionálně nějaká firma. Uvidíme, jestli bude mít nápad Jirka, až se vrátí z natáčení,“ spoléhá Adéla na manžela Jiřího Langmajera (57), který momentálně natáčí film na Bali.