„Ve své práci jsem si vždycky uměla držet hranice, nikdy jsem do této profese nešla s tím, že bych tomu podřídila všechno a za jakoukoli cenu. To za to prostě nestojí. Nikdy jsem nešla za sebe, nikdy bych nešla do ničeho, co by bylo proti mému zdraví, hodnotám,“ svěřila se Taťána Kuchařová s tím, že si v tomto ohledu umí držet hranice. Avšak v lásce, které člověk zkrátka neporučí, je to prostě jinak. „Ve vztazích je to trošku něco jiného. Tam jsme skrze lásku a city strašně zranitelní, křehký a bohužel lehce ovladatelní,“ podotkla na prezentaci své kosmetiky.

„Ale v tomto jsem se naučila mít ty tvrdé lokty a je to jediná cesta. Kdyby to pro mě nemělo přirozený vývoj, tak bych se na to fakt vykašlala, protože mi to za to nestojí. Ani za peníze, pozlátko. Mám ve své práci asi i štěstí. Je to asi i odraz toho, jaký člověk je. I když se talent nepojí vždy s charakterem, ale myslím si, že člověk, který do toho dává prostě srdce, tak i když se spálí, a stalo se mi to, tak je to zkušenost. Bude to už dvacet let, co jsem v této branži, a pořád to jede. Je to dobrý, takže to asi nedělám špatně,“ dodala Taťána Kuchařová s úsměvem.