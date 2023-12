„Mám to štěstí, že jsem sice sportovní kariéru kdysi dávno ukončila, ale ten sport jsem nepřestala mít ráda. Užívám si to, že už mi nikdo na těch běžkách nemačká čas. Lyžuju si pro radost a kombinuju to se sjezdovkami podle toho, co zrovna hory nabízejí. Na Šumavě tedy pro sjezdovky podmínky nejsou. Sice je to tam tam takové obyčejnější, ale máme to tam rádi,“ doplnila.