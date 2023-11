„Už když jsem si přečetla scénář, strašně jsem se bavila. Přiznám se, že jsem několikrát vyprskla smíchy, jak je to od pana Mládka geniálně seskládané. Nehledě na tu jazzovou muziku, která skvěle šlapala a všichni jsme na tom vyrůstali. A jsem ráda, že se bavilo i publikum,“ řekla Super.cz po premiéře.

Spokojená byla i s kostýmem. „Říkám, že to, co nezahraju, tak obleču a namaluju. Ještě jsem si přidala červené mašličky. Když byla moje kamarádka a drahá Marika Procházková na premiéře, říkala mi, že vypadám jako beruška z Ferdy mravence. Ale jak chcete ve dvaapadesáti zahrát sedmnáctiletou školačku? A když mě viděla dcera, řekla mi, že za to, jak umím v tomhle věku ještě blbnout, si mě váží ještě víc,“ uzavřela a omylem si přidala rok ke svému věku.