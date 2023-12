Jeden z nejznámějších influencerských párů Barbora Stříteská a Marek Valášek se už za pár měsíců stane rodiči synka. „Já se cítím pořád stejně,“ svěřila Barča své pocity Super.cz

„Jsme natěšení, Barča se na to těší podle mě už několik let. Já jsem to tolik neprožíval, ale jak už se to blíží, tak už taky odpočítávám měsíce a těším se, až to tady bude. Je to krásné, nová životní kapitola, na kterou se těšíme,“ svěřil se budoucí tatínek Marek, který přiznal, že u porodu chce být, ale má z něj obrovský respekt.

„Popravdě se toho dost bojím, nikdy bych neřekl, že budu u porodu. Vím, že je to hezké. Nějakým způsobem tam ale budu, už jenom proto, že je to podpora pro tu přítelkyni, aby se cítila lépe. Říkám si, že když Barča zvládne celý porod, tak já tam musím být a podporovat ji,“ prozradil s tím, že ač se nemá problém mlátit do krve na zápasech či trénincích bojových sportů, tak nemocnice, doktoři nebo jen injekce jsou pro něj téměř fóbií.

Také na zásnuby a svatbu už došla v domácnosti řeč. Dle Marka nejde o nic, na co by se mělo spěchat. Za to Barča by se zřejmě do svatebního už ráda nastrojila.