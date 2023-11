Dívky po něm šílely jako po upírovi Edwardu Cullenovi, fanoušci Batmana ho vynášeli do nebe za jeho ztvárnění komiksové postavy. A zatímco jako upír se se svou Bellou dočkal dítěte už před lety, ve skutečnosti si na prvního potomka musel ještě nějaký ten pátek počkat. Teď už je ale jasné, že Robert Pattinson bude zanedlouho chovat. S partnerkou Suzi Waterhouse, která se živí jako herečka, zpěvačka a modelka, je Robert už dlouho a vztah jim klape bez problémů. „Jsem šokovaná, že jsem s někým tak šťastná už téměř pět let,“ řekla Suki v únorovém rozhovoru pro The Sunday Times s tím, že bez svého milého byla nejdéle dva měsíce a nebylo to pro ni zrovna lehké.

A teď to byla právě Suki, kdo světu oznámil radostnou novinku. Stalo se tak během jejího koncertu Corona Capital Festival v Mexico City, kam si oblékla třpytivé růžové flitrové šaty. Pod těmi těhotenské bříško rozhodně nemohla skrýt, což sama i vtipně okomentovala. „Rozhodla jsem se, že si dnes vezmu něco obzvlášť třpytivého, protože jsem si myslela, že by to mohlo odvést vaši pozornost od něčeho jiného, co se děje. Nejsem si jistá, jestli to funguje,“ smála se na pódiu Suki, která se stejně jako její přítel na miminko velmi těší.