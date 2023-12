Bývalý předseda Strany zelených nešetřil kritikou. „Von snad umřel král?! Po úmrtí Karla Schwarzenberga jsem využil příležitost mlčet a té se přidržím i nadále. Tohle tedy není poznámka k němu, ale k té šlechtické, ba vskutku královské pompě, které se jeho odchodu dostává. Je to nedemokratické, nerepublikánské a smrdí to nejhlubším reakcionářstvím. V téhle zemi díky Masarykovi s Benešem neexistují žádná knížata, žádná šlechta, žádná panství v jejich majetku. Vždycky, když něco takového napíšete, je to dezinformace. Umřel člověk, ne král,“ napsal na svém Facebooku.