Že bude Pereira pro Procházku tvrdý oříšek, se ukázalo hned v úvodu, následné minuty to potvrdily. Pereira byl klidný a útočil rozvážně a přesně. Ve druhé pětiminutovce se do českého zápasníka pustil tak drsně, že sudí zápas ukončil. Podle Procházky i mnoha českých fanoušků moc brzy.

ALEX PEREIRA KNOCKS OUT JIRI & AVENGES GLOVER TWO TIME CHAMP ALEX PEREIRA #UFC295 pic.twitter.com/LVlm8iA7RF

Ještě před zápasem poslala Kamila svému ex dojemný vzkaz. „Věřím tomu, co se nazývá láska… bezpodmínečná, nekonečná… V životě máme jen jednu skutečnou. Během těch let jsme si prošli dobrým i zlým a děkuji ti, že jsem mohla být součástí této ‚cesty skutečné legendy‘. Děkuji za všechno a pamatuj, do konce života tu budu pro tebe,“ napsala Procházkovi.