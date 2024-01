Herečka, která se ještě víc než svými rolemi proslavila románkem s rapperem Kanyem Westem a posléze mimořádně svérázným oblékáním, se tak poprvé předvedla v úplně jiném světle. Jako mamince jí to přitom náramně sluší a mnozí se shodují, že by raději měla propustit svého stylistu a vizážistu a vsadit právě na svůj přirozený půvab.

Zatímco někdo používá ostrý slovník a plive kolem sebe jedy, hodně lidí se ztotožňuje s názorem, že by ji tyto neupravované fotografie mohly stát modelingovou kariéru. Julia aktuálně například zdobí obálku britské verze magazínu Cosmopolitan. Padly také dotazy, zda si Julia nenechala upravit pozadí výplněmi a jestli jí někdo zákrok nezpackal.

Ať je tomu, jak chce, nám se herečka v dosud nepoznané roli maminky zamlouvá, a strávený čas dováděním u bazénu se synkem je jistě užitečnější než její záliba v šokování pomocí svého vzezření. Ještě téhož dne večer už se ale Julia opět oblékla do jednoho ze svých nepřehlédnutelných outfitů a vyrazila na party do podniku LPM Restaurant and Bar.