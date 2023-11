Vítězka Miss České republiky 2021 Helena Čermáková odletěla reprezentovat na světovou soutěž krásy The Miss Globe do Albánie.

Kostým pro Helenu Čermákovou vznikal měsíc. „Musela jsem to stihnout v tomto krátkém časovém úseku. Naštěstí mě téměř okamžitě napadlo, jak by mohl model vypadat, a nadchla jsem se pro něj. Helču, která mě o spolupráci požádala, mám moc ráda, což umocnilo mé odhodlání, že to prostě musím zvládnout a podpořit ji, aby na světové soutěži ještě více zazářila. Jedna část výroby je šití a zkoušky, potom na hotový model musím vyšvihnout malbu a nic nezkazit. Zde jsem i vyšívala nádherné kameny,“ svěřila se Anna Tejklová pro Super.cz se slovy, že se v kostýmu odráží známý pojem „Magická Praha“.