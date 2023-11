Zatímco New York v pondělí ožil filmovými cenami Gotham, kde se to hemžilo slavnými jmény, v Londýně se udílely pro změnu Beauty Awards. V tamní budově City Central se uskutečnil již 22. ročník této akce. Jak už název napovídá, ani zde nebyla nouze především o krásné dámy. Blýsknout se na červeném koberci chtěly mimo jiné i herečky Ella Thomas a Olivia Hawkins.

Obě brunetky, které se navíc proslavily v britské verzi reality show Love Island, si nepochybně daly velmi záležet, aby byl jejich vzhled vyladěn do posledního detailu. Zřejmě ale mají stejný módní vkus buď ony samy, nebo jejich stylisté. Obě totiž na akci zvolily totožné šaty. Model z umělé kůže na jedno rameno s vysokým rozparkem byl natolik výrazný, že si jejich stejného výběru nebylo možné nevšimnout.

Přestože se podobná věc stává poměrně zřídka, rozhodně to není poprvé, co se udála. Připomeňme si například after party po cenách BAFTA z letošního února, kdy ve stejných zlatých šatech dorazila moderátorka Cat Deeley a modelka Kate Cassidy. Určitě ještě zajímavější bylo, když se podobná věc přihodila před pěti lety Paris Hilton a „doktorce Quinnové“ Jane Seymour na jedné charitativní akci v Los Angeles.