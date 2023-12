„Je fakt, že jsme tady už být neměli a měli jsme být zpátky v New Yorku. Ale vše vyřídit je náročnější, než jsme předpokládali. Takže jsem ráda, že jsem ještě hupla do sezóny, když tady jsem a je hodně práce,“ vysvětlovala, že pobočku firmy sice její muž Radovan v New Yorku má, také tam už čtyři měsíce byli, ale potíže nastaly s novými dokumenty. V dokladech má nové jméno Surý, na sociálních sítích ale stále používá rodné příjmení.

Do odletu stihla Karolína spoustu přehlídek, zejména pro návrhářku Beatu Rajskou, na jedné z nich jsme ji také zastihli. „Byla jsem ráda, že jsem si to mohla se všemi ještě užít. Když jsem tady nebyla, stýskalo se mi,“ svěřila. V Americe by měla strávit opět tři čtvrtě roku. Vrátit by se prý měla už bez mezery mezi předními zuby, protože po sundání fazet, které měla na světové soutěži krásy, začala nosit rovnátka.