V červnu 2006 jako osmnáctiletá odletěla Koršunovová s Epsteinem a dalšími jeho přáteli na jeho ostrov Little St.James v Panenských ostrovech. Není sice jasné, co se na ostrově stalo, ale je známo, že Epstein tam vozil mladé ženy a dívky za účelem sexuálního vykořisťování jím i jinými muži. Zda se ve spisech objevují další spojitosti s její následnou sebevraždou, zatím není jasné. Kráska ovšem ukončila svůj život skokem z vysoké budovy v New Yorku o pouhé dva roky později.