Rok 2024 se stane milníkem pro řadu slavných dam i mužů. Dost možná už nyní chystá něco speciálního na svou listopadovou oslavu Leonardo DiCaprio (49), který každoročně pořádá obrovskou párty, na níž se schází největší hvězdy šoubyznysu. Naopak příliš veselo by nemuselo být u Robbieho Williamse (49). Bývalý bouřlivák se totiž podle svých slov s přibývajícími léty vypořádává poměrně těžko. „Pade“ ovšem klepe na dveře i dvěma hollywoodským sexsymbolům nebo dvěma bývalým „spajskám“…

Jako první z naší desítky top celebrit roku 2024 se padesátin dočká zpěvačka a bývalá členka Spice Girls s přezdívkou Sporty Spice Mel C, a to již 12. ledna. Koncem měsíce ji bude následovat ještě herec Christian Bale, který proslul mimo jiné filmy Americké psycho, Batman začíná, Temný rytíř, Fighter či Špinavý trik.

V únoru budou slavit toto jubileum hned dva známí zpěváci, a to 13. 2. již zmiňovaný Robbie Williams, jenž odstartoval svou veleúspěšnou sólovou kariéru po opuštění chlapecké kapely Take That, a 22. 2. jej bude následovat James Blunt, jenž si svým hitem You’re Beatiful v roce 2005 získal srdce milionů fanynek po celém světě a svého času i české topmodelky Petry Němcové.