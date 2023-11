Fotograf Tomáš Třeštík si vzal pod svá umělecká křídla zamilované hvězdy Love Islandu Honzu a Paulinu. Ty neplánovaně a poměrně odvážně zvěčnil přímo na svém balkonu.

„Honzu znám už pár let, v podstatě od té doby, co si s rodiči a bráchou pořídil na Vyžlovce krásnej domek naproti nám. Skvělí rodiče Edita a Pavel, bráchové Honza a Mates, oba velcí sportovci a chytří kluci, děti je milujou a rozhodně nejen proto, že se v létě můžeme chodit koupat k nim do bazénu. Společné grilování a večerní vyprávění u táboráku dlouho do noci, prostě prima sousedi,“ prozradil Tomáš Třeštík, že se vlastně s Honzou už nějakou dobu dobře zná.

„Nedávno jsem zaregistroval, že se Honza z hecu zúčastnil reality show Love Island, a přestože jsem to nesledoval, pochopil jsem, že to bral dost s nadhledem, zaujatě, ale velmi racionálně. Navíc tam překvapivě potkal fakt sympatickou holku Paulinu a je z toho, myslím, hezkej vztah. Včera večer se u mě na Letné stavili na kafe, tak jsem si je rovnou vyfotil na balkoně. Trošku v duchu té soutěže, kde myslím stejně pobíhali většinu doby polonahý nebo v plavkách. Tak ať jim to dál klape,“ dodal Tomáš Třeštík ke snímku, na kterém pár pózuje nahoře bez. Honza se pak svou rukou postaral o to, aby Paulině nevykouklo, co světu nechtějí ukázat.