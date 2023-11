„Před šesti lety jsem odjel do Paříže na muzikálovou školu ECM de Paris, kterou jsem úspěšně dokončil a rovnou jsem tam pak začal hrát v různých muzikálech, ale i divadelních hrách,“ řekl Super.cz Antonín a vysvětlil i to, proč se rozhodl pokračovat v uměleckých stopách svých rodičů. „Vyrůstal jsem takřka v divadle, pak mě máma vzala do své kapely Condurango, s kterou jsem jezdil od svých dvanácti let. Tam jsem k tomu nějak přičichl a zalíbilo se mi kouzlo toho jeviště a reflektorů. Uvědomil jsem si, že jiným směrem směřovat nebudu, ani nechci,“ svěřil se.