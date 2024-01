Pokud by herečka a moderátorka měla vyzdvihnout Jirkovy nejlepší vlastnosti, které to jsou? „On je hrozný perfekcionista na sebe i na druhý, ale rovnou měrou. Má prostě rád všechno perfektní a stoprocentní a vyžaduje to ode všech a tím je možná malinko štve. On je na sebe taky takový, tak to prostě vyžaduje od těch ostatních,“ popsala Adéla Jirku v pořadu Superchat, kam přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího.