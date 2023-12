V nejtypičtější barevné vánoční kombinaci se rozhodla vyrazit na slavnostní udílení cen charitativní nadace Heart Foundation’s Heart Hero Awards do Londýna Pippa Middleton (40). Sestra princezny z Walesu, jež je stejně jako ona již trojnásobnou maminkou, vypadala v tmavě zelených krajkových šatech senzačně.

Čtyřicetiletá Pippa, která má se svou sestrou společný i odzbrojující a vřelý úsměv, model zkombinovala s červenými lodičkami a psaníčkem. A přestože podle módních stylistů je tento léty zažitý zvyk už dávno out, sympatické Pippě jej jistě rádi odpustí.

Do prostor Glaziers Hall zvolila rovněž jednoduchý zvlněný účes. Pippě rovněž prospěla změna v líčení. Kdysi si totiž stejně jako její sestra rámovala oči silnou tmavou linkou. Je znát, že v posledních letech obě dávají v této oblasti přednost profesionálům.

Tetička princů George a Louise a princezny Charlotte má sama tři potomky, a to pětiletého syna Arthura, dvouletou Grace a roční Rose. Všechny děti počala s manželem Jamesem Matthewsem, jehož si brala v roce 2017. Sama se přitom stala přes noc hvězdou po svatbě své sestry Kate s princem Williamem o šest let dříve, kdy se hojně diskutovalo o její dokonalé siluetě a především pak o jejím pozadí, které bylo svého času ještě slavnější než to Kim Kardashian…