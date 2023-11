„Vítej, Tyno, v partě. Včera předvedla luxusní vstoupení do role a hry, za těhotnou Mášu naší milou. Velká a těžká role – byla bezchybná. Přijďte – krásná hra, milujeme ji,“ uvedla Tereza ke skupinové fotografii z Komorního divadla Kalich, kde se bude v inscenaci Čas pod psa na nějakou dobu alternovat Kristýna Frejová (52) s těhotnou Mášou Málkovou.

Při příležitosti premiéry zmíněného filmu Fotograf v roce 2015 nám Máša prozradila, co jí ve vztazích vadí.

„Asi nejhorší je, když mi někdo bere svobodu a nerespektuje mne. Snaží se vás předělat k obrazu svému, abyste vyhovovala. Člověk by měl v partnerském vztahu tolerovat to, že vedle sebe rostete, že to nebude stejný člověk, kterého jste potkali ze začátku. Vyvíjíte se a vaše cesty se mohou rozdělit. Podle mne je hezké, že vedle sebe po pár letech nemám toho, koho jsem potkala,“ prozradila Super.cz.