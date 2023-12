Zvala nás i na narozeninovou oslavu, ale to jsme nemohli, tak jsme všechno nejlepší plastikové královně, jak si bývalá soutěžící reality show VyVolení Eva Feuereislová (34) sama říká, popřáli k 34. narozeninám aspoň opožděně.

„Sice mi lidi píšou, že vypadám na padesát, ale papírově je mi opravdu čtyřiatřicet. Ale já jim to nevyvracím, ať si říkají, co chtějí. Cizí názor je mi úplně putna,“ míní milovnice plastických zákroků. V těch má v plánu pokračovat a prozradila, co přijde na řadu jako první.