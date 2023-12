„Doma už to mám i trošku vánoční. Mám ráda výzdoby, věnce a miluju květiny, které si nechávám pravidelně podle období dovážet. Takže já už doma Vánoce mám,“ řekla česká modelka, podnikatelka, ale také zakladatelka nadace Krása pomoci během vánočního setkání, kde nechyběly ani její vlastní produkty.

„Na Vánoce se těším obrovsky. Bude to české, chalupářské a vypadá to, že budeme mít i bílé Vánoce. Těším se na obyčejné a normální věci, že budu s rodinou, přáteli, a doma už to mám i trošku vánoční. Budu mít vypnutý telefon a přeji si klid, jen ty nostalgicky krásné věci, které si pamatuji z dětství, pohádky, cukroví a procházky. Takovou tu českou krásu,“ dodala.