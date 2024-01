Zamilované fanynky si tak oddechly a pro některé fanoušky je to naopak zklamání. Mirai Navrátil je od srpna, kdy se rozešel s přítelkyní Míšou, single. Na dovolené je s kamarádem, jehož fotku doplnil srdíčky a vzkazem: „Mám tě moc rád. Vejlet ve dvou.“ Legrace ho zjevně velmi pobavila. „Já to miluju. Dneska mávnutím kouzelnýho proutku můžeš být vším. To je zas pěkný, ne? PS: kde že se to registruje?“ smál se.