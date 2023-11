Americká herečka Tara Reid oslavila ve středu večer v celebritami vyhledávaném hollywoodském podniku Craig’s své již 48. narozeniny. Přestože by jí dva roky do padesátky možná leckdo nehádal, kdysi úspěšná herečka by jistě mohla vypadat ještě daleko lépe, kdyby nějaké to kilo přibrala…