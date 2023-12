V rodinné komedii Sám doma 2: Ztracen v New Yorku z roku 1992 si oscarová herečka Brenda Fricker zahrála Holubářku a moc si to užila. Dodnes na natáčení vzpomíná s láskou.

„Byl to nejdražší snímek, na kterém jsem do té doby dělala,“ uvedla v minulosti pro The Hard Shoulder Brenda. „Takže jsme se prakticky koupali v luxusu,“ dodala.