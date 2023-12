Miliardář Richard Chlad a Anna Marie Kánská do toho podruhé praštili. Poprvé si řekli ano na Maledivách 17. 11., sňatek stvrdili podruhé 1. prosince na Staroměstské radnici v Praze. Zatímco první svatba se konala v slunné exotice, druhou veselku měli doslova zasněženou.

„Druhý obřad byl hoden našeho příjmení. Praha a krásný bílý sníh,“ prozradil Chlad, který si i druhou svatbu velmi užil. „Jeli jsme na obřad jen my dva, svědci a fotograf a kameraman. Oddával nás letitý kamarád Richard Bureš, který si obnovoval licenci kvůli naší svatbě,“ řekl Super.cz Chlad.

Svatba proběhla ve 12 hodin na Staroměstské radnici. „Žádné velké oslavy, mejdany. To jsme si užili na Maledivách, kde jsme byli celá rodina společně. Jen jsme dojeli do Všenor, tam jsme si dali smažák – a tím to skončilo. A večer už jsem byl v posilovně,“ dodal Chlad.